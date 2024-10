Stand: 08.10.2024 19:11 Uhr Fliegerbombe im Hamburger Hafen entschärft

Am Dienstag ist auf dem Containerterminal-Gelände von Eurogate in Waltershof bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt worden. Laut Feuerwehr handelt es sich um einen 500 Pfund schweren, britischen Blindgänger. Die A7 musste laut Feuerwehr nicht gesperrt werden, da der Bombenfund weit genug entfernt war. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger am frühen Abend.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2024 | 17:00 Uhr