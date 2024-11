Stand: 12.11.2024 16:44 Uhr Fliegerbombe auf Sportplatz in Wilhelmsburg gefunden

Auf einem Sportplatz am Rothenhäuser Damm im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sind am Dienstag bei Bauarbeiten Teile einer Bombe gefunden worden. Der Zünder sei von der Bombe getrennt, teilte die Feuerwehr auf X mit. "Alle zündübertragenden Elemente werden vor Ort durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt", hieß es. Der Sperrradius wurde auf 100 Meter festgelegt. Der Warnbereich beträgt 200 Meter. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, sich in feste Gebäude zu begeben und sich von Fenstern und Glastüren fernzuhalten.

