Stand: 24.07.2024 18:55 Uhr Feuerwehr muss gesunkenes Sportboot in Dove Elbe bergen

Am Dienstagnachmittag ist in der Dove Elbe im Bezirk Bergedorf nahe der Tatenberger Schleuse ein Sportboot gesunken. Bis in den Abend hinein hat die Feuerwehr das Boot geborgen. Das sechs Meter lange Segelboot war an einer beiliegenden Yacht befestigt und drohte diese mitzureißen. Feuerwehrtaucher versuchten, das gesunkene Boot mithilfe von Hebesäcken anzuheben. Da sich die luftgefüllten Säcke nicht befestigen ließen, wurde ein Lösch-boot hinzugerufen. Per Kran konnte das Sportboot schließlich angehoben und leergepumpt werden. Die Feuerwehr fing einen dünnen Ölfilm ein. Sie übergab das Boot der Wasserschutzpolizei und der Umweltbehörde. Warum es gesunken war, wird noch ermittelt.

