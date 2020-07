Stand: 26.07.2020 10:19 Uhr - NDR 90,3

Feuerwache in Alsterdorf: Vorsichtige Entwarnung

Nach dem Fund von krebserregenden Stoffen in einem Gerätehaus der Feuerwehr in Alsterdorf liegen jetzt die ersten Messergebnisse vor. Demnach kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden: Die geltenden Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Das teilte eine Sprecherin der städtischen Immobilien-Verwaltung Sprinkenhof mit

Urinproben der Feuerwehrleute werden analysiert

Zustande kam das aktuelle Ergebnis nach einer Langzeit-Messung in dem Feuerwehr-Gerätehaus. Das detaillierte, schriftliche Gutachten soll in wenigen Tagen vorliegen. Inzwischen haben rund 50 Mitglieder der betroffenen Freiwilligen Feuerwehren Urinproben abgegeben. Sie sollen analysiert werden, sobald feststeht, welcher Stoff genau in dem Gerätehaus gefunden wurde.

Feuerwehr wurde monatelang nicht informiert

Übergangsweise werden Container auf dem Gelände aufgestellt. Im Fußboden der Halle am Maienweg, die von den Freiwilligen Feuerwehren Alsterdorf und Eppendorf genutzt wird, waren im März krebserregende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen worden. Sprinkenhof hatte die Feuerwehr über den brisanten Fund aber erst Monate später informiert - warum, ist noch unklar.

Feuerwache komplett gesperrt

Die Wache am Maienweg wurde darum Mitte Juni komplett gesperrt, die Einsatzkräfte werden medizinisch untersucht.

