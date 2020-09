Stand: 27.09.2020 17:15 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Othmarschen: 50 Menschen evakuiert

Es ist schon das dritte größere Einsatz in Hamburg an diesem Wochenende: 70 Feuerwehrleute sind am Sonntagnachmittag zu einem Hausbrand in Hamburg-Othmarschen ausgerückt. Die Einsatzkräfte mussten ein achtgeschossiges Gebäude an der Jürgen-Töpfer-Straße evakuieren.

Auch Altersheim betroffen

Sie holten 50 Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Haus, darunter auch pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren aus einem Altersheim, welches in dem Gebäude untergebracht ist. Sanitäter brachten die Betroffenen in einem Großraumrettungswagen auf einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz unter.

Brandherd offenbar im Keller

Qualm breitete sich im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aus. Die Brandursache ist noch unklar, die Einsatzkräfte vermuten den Brandherd in den Kellerverschlägen des Gebäudes. Verletzte gab es nicht.

Am Sonnabend hatte es für die Hamburger Feuerwehr einen Großeinsatz im Stadtteil Billbrook gegeben, bei dem eine Autowerkstatt gebrannt hatte. Zuvor waren im Stadtteil Winterhude mehrere Bootshallen in Brand geraten.

