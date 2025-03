Falsche Radfahrstreifen: Elbchaussee am Wochenende gesperrt Stand: 06.03.2025 17:31 Uhr Die Elbchaussee in Hamburg muss am Wochenende voll gesperrt werden. Von Blankenese bis zur Nienstedtener Kirche am Hotel "Louis C. Jacob" werden fehlerhafte Radfahrstreifen entfernt.

Am Wochenende wird es eng an der Elbe. Bei sonnigem Wetter zieht es immer Tausende an die "Strandperle" und nach Blankenese. Doch von Sonnabend, 7 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, kann man nicht über den westlichen Teil der Elbchaussee anfahren. Das Stück zwischen der früheren Esso-Tankstelle Blankenese und dem Hotel Louis C. Jacob ist dann voll gesperrt. Nur Fußgänger, Fußgängerinnen und Rettungsfahrzeuge können dann passieren, Fahrräder und Autos nicht.

Umleitung über B431

Hamburgs Verkehrsbehörde erklärt: Die Sperrung sei bewusst auf ein verkehrsärmeres Ferienwochenende gelegt worden. Aufgrund des geringen Platzangebots vor Ort sei die Vollsperrung erforderlich. Die Umleitung läuft in erster Linie über die B431.

Rad-Schutzstreifen werden durch Piktogramme ersetzt

Die erst vor wenigen Monaten aufgebrachten weißen Rad-Schutzstreifen sollen entfernt werden. Sie waren so aufgebracht worden, dass der Autoverkehr beim Überholen den Radfahrenden näher als die vorgeschriebenen 1,50 Meter kam. Das hatte die Polizei bemängelt. Nach dem Entfernen der Streifen werden nun große Piktogramme auf den Asphalt aufgebracht, die 1,50 Meter Abstand zu den Fahrrädern fordern.

