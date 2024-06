Stand: 25.06.2024 15:02 Uhr FC St. Pauli: U17-Weltmeister da Silva Moreira wechselt nach England

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli verliert ein großes Talent. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird Eric da Silva Moreira den Verein verlassen. Der U17-Weltmeister wechselt zum Premier-Leage-Club Nottingham Forest nach England. Zu den Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Er wolle sich neuen Herausforderungen stellen und sich in England beweisen, sagte der 18-Jährige. Da Silva Moreira spielte seit 2015 für den FC St. Pauli und feierte in der vergangenen Saison sein Debüt in der Profimannschaft der Kiezkicker.

