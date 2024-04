Stand: 15.04.2024 16:38 Uhr FC St. Pauli: Treu erleidet Wadenbeinbruch

Der FC St. Pauli muss im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf Philipp Treu verzichten. Der 23-Jährige hat sich beim 3:4 gegen die SV Elversberg am Sonntag das rechte Wadenbein gebrochen, wie der Club am Montag mitteilte. Treu wurde am Montag operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.

