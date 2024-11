Stand: 14.11.2024 16:34 Uhr FC St. Pauli: 1:1 im Testspiel bei Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli haben sich in einem Testspiel 1:1 (0:0) getrennt. Rayan Philippe hatte den gastgebenden Fußball-Zweitligisten per Foulelfmeter in der 73. Minute in Führung gebracht. Für den Hamburger Erstligisten glich Andreas Albers aus (79.). Der Angreifer war zuvor mit einem Strafstoß an Eintracht-Schlussmann Marko Johansson gescheitert.

