Stand: 28.03.2022 06:30 Uhr Explodierter Akku löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Am Montagmorgen ist die Feuerwehr nach Borgfelde gerufen worden. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgerweide war ein Akku explodiert. Bei dem Brand bildete sich viel Rauch, die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber schnell unter Kontrolle bringen. Zwölf Menschen wurden nach Polizeiangaben aus dem Haus gerettet. Es gab drei Verletzte. | Sendedatum NDR 90,3: 28.03.2022 06:30

