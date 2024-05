Strandhöft in der Hamburger Hafencity geöffnet Stand: 17.05.2024 15:57 Uhr Zum Pfingstwochenende ist das letzte Areal in der westlichen Hafencity der Öffentlichkeit übergeben worden. Gemeint ist die Landzunge am Marco-Polo-Tower.

Der neue Park bietet einen einzigartigen Elbblick, sagt Andreas Kleinau, Chef der HafenCity Hamburg Gesellschaft: "Mit dem Strandhöft gibt es ab jetzt einen Park, der erlebbar und bespielbar ist - der Perspektiven eröffnet, auf die Elbphilharmonie und auf die Hafencity, die man so noch nicht gesehen hat. Man kann dort abends sitzen, den Sonnenuntergang genießen, die Elbe spüren, riechen und ein Teil dieser lebendigen Hafencity sein." Er hoffe, dass die Grünanlagen, in die viel Arbeit investiert worden sei, pfleglich behandelt werden, so Kleinau.

Mehr Grün und mehr Leben am Strandkai

Viele Jahre war das Gelände leer und wurde nur sporadisch für Kulturevents genutzt. Das Ensemble bietet einen guten Blick auf Elbe und Elbphilharmonie. Dazu gehören rund 50 Bäume, viele stilvolle Sitzgelegenheiten aus edlem Holz, zwei historische Hafenkräne und eine Art kleines Amphitheater, das für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. Eine große Eröffnungszeremonie gab es nicht, es wurden lediglich die Bauzäune entfernt und jeder kann das Gelände erkunden.

Mehr als 300 neue Wohnungen

Ebenfalls so gut wie fertig sind zwei Wohnblöcke am Strandkai mit insgesamt mehr als 300 Wohnungen. Die Hälfte davon sind Genossenschaftswohnungen, der andere Teil sind exklusive Mietwohnungen mit bis zu 170 Quadratmeter Fläche, die ab sofort vermarktet werden.

