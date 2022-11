"Ever Aria": Der nächste Riesenfrachter kommt nach Hamburg Stand: 10.11.2022 06:30 Uhr Die "Ever Aria" zählt zu den größten Containerschiffen der Welt. Am Donnerstagabend soll der Riesenfrachter den Hamburger Hafen anlaufen.

Das Containerschiff wird nach Angaben des Hamburger Hafens um 19 Uhr am Terminal Burchardkai erwartet. Die "Ever Aria" ist 399,9 Meter lang, 61,5 Meter breit und hat eine Kapazität von 20.404 Standardcontainern (TEU).

Schwesternschiffe waren kürzlich im Hamburger Hafen

Die "Ever Aria" wird von der taiwanischen Reederei Evergreen betrieben. Zu ihr gehören auch die Containerfrachter "Ever Given" (20.388 TEU), "Ever Apex" (24.004 TEU) und "Ever Alot" (24.004 TEU), die alle in den letzten Monaten im Hamburger Hafen zu Gast waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen