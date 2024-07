Stand: 04.07.2024 13:02 Uhr Erste Sitzungen nach Wahlen der Bezirksversammlungen

In gleich drei Bezirken treffen sich die Abgeordneten am Donnerstagabend zum ersten Mal nach den Bezirkswahlen, nämlich in Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Wandsbek. Eimsbüttel war am schnellsten - da fand die konstituierende Sitzung schon vergangenen Donnerstag statt. Altona und Bergedorf tagen kommende Woche und Mitte Juli zieht dann auch Harburg nach. In den ersten Sitzungen geht es vor allem darum Posten zu besetzen, Ausschüsse zu bestimmen und auch dafür dann Abgeordnete zu wählen. Welche neuen Regierungsbündnisse in den Bezirken entstehen, ist noch völlig offen.

