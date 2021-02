Erste Details zur verschärften Maskenpflicht in Hamburg Stand: 26.02.2021 06:08 Uhr Hamburgerinnen und Hamburger können zum Teil aufatmen - die verschärfte Maskenpflicht kommt zwar an vielen Orten, aber man muss die Masken nicht ständig und überall tragen.

Wer frühmorgens an der Alster joggen will, braucht dafür auch weiterhin keine Maske aufzusetzen. Wie in vielen anderen Grünanlagen, auf Plätzen oder belebten Straßen gilt die Maskenpflicht dort meist nur an Wochenenden, und dann auch nur tagsüber von 10 bis 18 Uhr. Ein Freifahrtschein ist das aber trotzdem nicht - überall, wo es zu voll ist und Abstände nicht eingehalten werden können, muss eine Maske getragen werden - unabhängig vom Wochentag und der Uhrzeit. Alle weiteren Einzelheiten will der Senat heute Nachmittag bekannt geben.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt die neue Corona-Verordnung um 15 Uhr vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz per Livestream.

Wie sinnvoll Masken auch im Freien sind, zeigt sich nach Einschätzung der Sozialbehörde an den deutlich gestiegenen Corona-Zahlen - am Donnerstag waren es mehr als 340 Neuinfektionen. Die Behörde vermutet, dass sie auch auf das Winter-Wochenende Anfang Februar zurückzuführen sind, als sich viele Menschen an den Rodel-Hügeln gedrängt haben.

