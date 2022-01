Energiekosten: Frust bei Verbrauchern in Hamburg wächst Stand: 24.01.2022 06:13 Uhr Die massiv gestiegenen Energiekosten sorgen für Frust bei Verbrauchern und Verbraucherinnen und beschäftigen auch verstärkt die Verbraucherzentrale. Dort melden sich zum Beispiel Hamburgerinnen und Hamburger, nachdem sie von ihren Anbietern gekündigt wurden. Möglicherweise zu Unrecht.

Reihenweise erhöhen Strom- und Gasanbieter derzeit die Preise und begründen das mit dem Weltmarkt. Die Rohstoffe sind an den Börsen teurer geworden. Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale rät, zum Beispiel im Fall einer Kündigung, die Weiterbelieferung zu fordern. Im Anschluss sollten Kundinnen und Kunden prüfen, ob sie Schadenersatz verlangen können.

Vattenfall und E.ON stellen Grundversorgung sicher

Licht und Heizung gibt es auf jeden Fall auch ohne Vertrag weiter. Fällt der eigentliche Anbieter aus, springt ein sogenannter Grundversorger ein. Der war früher in der Regel teurer. In der jetzigen Situation kann das durchaus anders sein. Der Strom kommt in Hamburg bei der Grundversorgung von Vattenfall. Der schwedische Konzern hat zum Jahresende eine "fünfstellige Zahl von Kunden" übernommen, sagte eine Sprecherin. Die Ersatz- und Grundversorgung für Gas übernimmt in Hamburg E.ON. Auf Anfrage heißt es von einem E.ON-Sprecher, dass man auch in der Grundversorgung gezwungen gewesen sei, die Preise zum 1. Januar anzupassen. Für die Kunden und Kundinnen bedeute dies bei einem Jahresverbrauch von 18.000 kWh rund 24 Euro netto Mehrkosten pro Monat.

HWWI: Strom und Gas langfristig wohl nicht günstiger

Auf die Frage, ob Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt einen neuen Vertrag schließen oder noch warten sollen, hat auch die Rohstoffexpertin Claudia Wellenreuther vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) keinen eindeutigen Rat. Das HWWI geht aber davon aus, dass Strom und Gas auf Sicht nicht merkbar günstiger werden.

