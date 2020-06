Stand: 04.06.2020 14:13 Uhr - NDR 90,3

Elbvertiefung: Bundesverwaltungsgericht weist Klage zurück

Die Elbvertiefung kann realisiert werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Klagen von Umweltverbänden gegen die Elbvertiefung im Hamburger Hafen abgewiesen. Das Gericht entschied am Donnerstag, dass die nach einem ersten Gerichtsurteil geänderten Planungen nicht mehr zu beanstanden sind.

Im Februar 2017 hatte das höchste deutsche Verwaltungsgericht die Planung bereits weitgehend gebilligt, aber einzelne Nachbesserungen gefordert - etwa für die nur in der Elbe vorkommende Pflanzenart Schierlingswasserfenchel. Hamburg hatte danach die Planung entsprechend ergänzt.

Verbände wollten Baustopp erreichen

Die Verbände BUND, NABU und WWF hielten die Änderungen aber für unzureichend. Sie klagten erneut und wollten einen Baustopp für die Baggerarbeiten erreichen, die 2019 bereits begonnen hatten. Einer der Hauptstreitpunkte: Die neue Ausgfleichsfläche für den Schierlings-Wasserfenchel auf der Billwerder Insel. Dort lässt Hamburg Becken eines ehemaligen Wasserwerks so umbauen, dass die bedrohte Pflanzenart angesiedelt werden kann. Es gibt aber erhebliche Zweifel, dass der Schierlingswasserfenchel dort dauerhaft wächst, weil auch mit jeder Flut neuer Schlick in die Becken getragen werde, so Manfred Braasch vom BUND.

Umweltschützer scheitern

Die Verwaltungsrichter hatten aber diesmal keine Einwände mehr gegen die Pläne. Die zunächst festgestellten Rechtsfehler seien durch die Änderungen beseitigt worden. So seien etwa die für den Schierlingswasserfenchel vorgesehenen Orte geeignet, die Beeinträchtigungen durch die Vertiefung des Flusses auszugleichen.

Trotz der negativen Entscheidung hätten die Umweltverbände mit der Klage viel erreicht, betonte Manfred Braasch, Geschäftsführer des BUND Hamburg. "Zu Beginn der Planung sind so viele Fehler gemacht worden. Das hat den Bau extrem verzögert", sagte Braasch. Er gehe davon aus, dass bei Großprojekten künftig die Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzes genauer beachtet würden.

Westhagemann "Künftig schnellere Abschlüsse"

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sagte nach dem Urteil, solche Planungsprozesse müssten in Zukunft deutlich schneller zu einem Abschluss gebracht werden, wenn Hamburg seine wirtschaftliche Stärke erhalten wolle. "Nach allen Auseinandersetzungen haben wir eine gute Balance zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen gefunden", bewertete der Senator. Das Gericht habe mit dem Beschluss ein Jahrzehnte währendes Verfahren beendet.

700 bis 800 Millionen Euro Kosten

Die Elbe soll so ausgebaut werden, dass Containerschiffe mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können. Zudem sollen bessere Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Schiffe einander beim Ein- und Auslaufen passieren können. Die Hafenwirtschaft setzt große Hoffnungen in die Elbvertiefung, die 700 bis 800 Millionen Euro kosten soll. Die Planungen zur Elbvertiefung hatten vor 18 Jahren begonnen. Zahlreiche Klagen hatten das Großprojekt immer wieder gestoppt.

