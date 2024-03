Stand: 08.03.2024 11:47 Uhr Elbtower-Insolvenzverwalter will Verkaufsprozess starten

Nach der Insolvenz der Elbtower-Projektgesellschaft soll der Verkaufsprozess für den unvollendeten Hochhausbau noch in diesem Monat starten. Das bestätigte jetzt der Insolvenzverwalter. Er will das seit Oktober wegen der wirtschaftlichen Signa-Probleme ruhende Projekt nach eigenen Worten so schnell und teuer wie möglich verkaufen. Eine konkrete Preisvorstellung nannte er nicht. Mit welchen Beträgen die Elbtower-Gesellschaft bei welchen Gläubigern in der Kreide steht, ist laut Insolvenzverwalter noch unklar.

