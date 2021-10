Eisbahn in "Planten und Blomen" startet Schlittschuh-Saison Stand: 30.10.2021 19:00 Uhr Für Schal und Handschuhe ist es noch zu warm – nur einer friert schon richtig: Der Boden in der Arena bei Planten un Blomen. Auf Hamburgs traditionsreicher Eisbahn hat am Sonnabend die Schlittschuh-Saison begonnen.

Ein perfekter Start ins winterliche Vergnügen: Von oben wärmt die Sonne und unter den Kufen knirscht das Eis. Im vergangenen Jahr begann der Lockdown genau am ersten Tag der Schlittschuh-Saison. In diesem Jahr hätte der "goldene Herbst" mit seinen milden Temperaturen den Start fast verhindert. Noch bis Freitag hatte das Team gebangt, ob es das Eis trotz modernster Kältetechnik überhaupt fest genug bekommt. Umso größer sei jetzt die Freude, sagte Rolf Schwabe von der "Indoo Eisarena" in "Planten un Blomen": "Wir sind euphorisiert. Wir mussten ja ein ganzes Jahr aussetzen und haben dieses Jahr natürlich auch ein bisschen gezittert". Das ganze Team sei mit vollem Einsatz dabei, seit klar gewesen, sei dass der Start mögllich sei, so der Eisbahnbetreiber.

Schlittschuhfans sind begeistert

Trotz einem Jahr Pause – die echten Schlittschuhfans haben offenbar nichts verlernt. Auf Europas größter Freiluft- Eisbahn sind rund 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher Stammkundschaft mit Saisonkarte. Sie hatten natürlich unter besonders heftigen Schlittschuh-Entzugserscheinungen zu leiden. Jetzt ist ihre eisige Welt wieder in Ordnung: "Es hat letztes Jahr so gefehlt, den Winter so einen ganzen Winter, ohne ohne die Eisbahn", sagt eine von ihnen. Und eine Frau fügt hinzu: "Die ganzen Leute wieder zu sehen und äußerst so traumhaft. Ich bin wieder zu Hause."

Öffnungszeiten und Corona-Regeln der Eisarena

Die Eisarena in "Planten un Blomen" ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Von Montags bis Freitags gibt es dort Einlass ohne einen Coronatest oder andere Nachweise. Es herrscht aber Maskenpflicht. Am Wochenende gilt die 2G-Regelung. Zugang haben dann nur Geimpfte und Genesene sowie Jugendliche unter 18 Jahren mit Altersnachweis. Die Maskenpflicht auf der Eisfläche entfällt dann. Neu in diesem Jahr: Die Möglichkeit auch Online-Tickets zu kaufen. Damit entfällt das Schlangestehen. Alle Gäste der Eisarena müssen sich registrieren über ein Formular oder mit Hilfe der Luca-App.

