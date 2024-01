Stand: 16.01.2024 08:10 Uhr Einkaufszentrum "Westfield Überseequartier" öffnet im April

Das neue zukünftige Einkaufszentrum "Westfield Überseequartier" ist beinahe fertig. Das Bauprojekt in der Hafencity kostet mit anderthalb Milliarden Euro fast doppelt so viel wie die Elbphilharmonie. Laut "Hamburger Abendblatt" steht jetzt der genaue Eröffnungstermin fest: Am 25. April sollen Läden und Restaurants öffnen - anderthalb Jahre später als ursprünglich geplant.

