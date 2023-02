Einheitsfeier in Hamburg mit Taufe von Rekordschiff

Stand: 01.02.2023 13:32 Uhr

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd tauft ihr künftiges Flaggschiff "Berlin Express" im Herbst in Hamburg. Die Zeremonie für den 400-Meter-Frachter ist am 2. Oktober geplant, rund um die Feierlichkeiten zum Tag der Einheit, die dieses Jahr in Hamburg stattfinden.