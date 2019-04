Stand: 17.04.2019 15:38 Uhr

EU genehmigt Rückkauf des Fernwärmenetzes

Dem Rückkauf des Hamburger Fernwärmenetzes steht nichts mehr im Wege: In dem zwischen der Stadt und dem Energiekonzern Vattenfall vereinbarten Rückkauf des gesamten Unternehmens für 950 Millionen Euro sei keine verbotene Beihilfe zu sehen, heißt es in einer Entscheidung der EU-Kommission, die am Mittwoch im Internet veröffentlicht wurde.

Volksentscheid von 2013 kann umgesetzt werden

Mit der Brüsseler Entscheidung kann Hamburg nach dem Strom- und Gasnetz nun auch die Fernwärme wieder in die öffentliche Hand übernehmen und so einem Volksentscheid von 2013 umsetzen. "Wir halten Wort. Der Volksentscheid wird damit umgesetzt", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). "Wir freuen uns, dass Brüssel, die EU-Kommission den Fernwärme-Rückkauf als beihilfefreu und marktkonform und uns damit grünes Licht gibt und zwar ohne weitere Bedingungen und Auflagen."

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) erklärte, das grüne Licht der EU-Kommission ermögliche nun eine Energiepolitik, die dem Klima und den Bürgern nütze. Kerstan versprach, dass die Preise für Fernwärme nicht überproportional steigen werden. "Unsere Kunden werden für hochökologische Wärme nicht mehr zahlen müssen als Gas- oder Ölkunden", so Kerstan. Bis 2023 soll nun das alte Kraftwerk in Wedel ersetzt werden, so Kerstan weiter. Und auch das sei ein wichtiger Schritt zur Energiewende in Hamburg.

Kaufpreis hatte Prüfung nötig gemacht

Bereits im November hatten sich Vattenfall und die Stadt Hamburg geeinigt. Allerdings musste die EU-Kommission dem Deal noch zustimmen, weil der bereits 2014 vereinbarte Kaufpreis rund 300 Millionen Euro über dem aktuellen Wert des Fernwärmenetzes liegt. Die Entscheidung der EU-Kommission war eigentlich bereits für März erwartet worden.

Der Kauf wird nun rückwirkend zum 1. Januar abgewickelt. Bislang hielt die Stadt schon 25,1 Prozent an der Fernwärme-Gesellschaft. Hamburg hatte seit Ende der 1990er seine Mehrheit an den städtischen Versorgungsunternehmen verkauft.

BUND zufrieden

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission. "Ohne Vattenfall als Bremsklotz kann die Fernwärme nun konsequent für mehr Klimaschutz umgebaut werden", sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch.

