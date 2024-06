EM-Fanfest in Hamburg: Zehntausende verfolgen Deutschlands 1:1

Stand: 23.06.2024 23:46 Uhr

Es war kein Sieg, dennoch wurde am Sonntagabend wieder gejubelt auf St. Pauli: Zehntausende Menschen feierten beim Fanfest in Hamburg den späten Ausgleich der deutschen Nationalmannschaft beim EM-Spiel gegen die Schweiz in Frankfurt.