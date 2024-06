Hamburger Hauptbahnhof: Das ist für die Fußball-EM geplant Stand: 05.06.2024 12:09 Uhr Die Deutsche Bahn bereitet den Hamburger Hauptbahnhof für die Fußball-Europameisterschaft vor. Während der Spiele soll deutlich mehr Personal für Sicherheit und Sauberkeit sorgen.

Die EM machts möglich: Der Hauptbahnhof bekommt in den kommenden zehn Tagen eine Grundreinigung. Und während des Turniers sorgt zusätzliches Personal für Sauberkeit und funktionierende Rolltreppen. Markus Hock vom Bahnhofsmanagement: "Wir werden um die 40 zusätzliche Reinigungskräfte haben und um die 30 zusätzliche Techniker."

Rund um Spieltage 200.000 Besucher zusätzlich erwartet

Dabei geht es nicht nur um den guten Eindruck, sondern auch um die Sicherheit. Denn mit täglich mehr als 500.000 Besucherinnen und Besuchern ist der Hamburger Hauptbahnhof schon jetzt oft überlastet. Während der EM wird es noch voller. Hock: "Wir gehen davon aus, dass kurz vor den Spielen, die hier stattfinden - und auch für das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld - um die 200.000 Menschen mehr anreisen könnten."

Menschenstrom soll in richtige Bahnen gelenkt werden

Große, rasengrüne Sonderschilder und spezielles Personal sollen diesen Menschenstrom in die richtigen Bahnen lenken - zum Beispiel in S-Bahnen zum Volksparkstadion. An den Tagen, an denen EM-Spiele in Hamburg stattfinden, werden die Züge verstärkt.

