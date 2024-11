Schulsozialarbeiter: 100 neue Stellen an Hamburger Schulen Stand: 21.11.2024 16:06 Uhr Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen gestärkt und Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden. Deswegen will die Schulbehörde schrittweise an vielen der insgesamt 476 Schulen Sozialarbeiterteams einführen. Insgesamt sollen dafür rund 100 Stellen geschaffen werden.

Wie viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an den jeweiligen Schulen helfen sollen, hängt von der Schulform, der Schülerzahl und dem Sozialindex ab. Geplant ist, dass es ab Februar an den Grundschulen mit besonderen Herausforderungen zusätzliche Stellen gibt. Neu ist: auch an Gymnasien sollen ab August Schulsozialarbeiterteams eingesetzt werden.

Bekeris: "Auf Herausforderungen reagieren"

Bei den Stadtteilschulen soll der Bereich weiter ausgebaut werden. "Wir wollen so auf die komplexen Herausforderungen und Belastungen reagieren, vor denen Kinder und Jugendliche heute stehen", sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Schulsozialarbeiterteams sollen beispielsweise Schülerinnen und Schüler bei familiären und schulischen Problemen unterstützen. Sie sollen aber auch Eltern beraten und bei akuten Konflikten in der Klasse helfen.

Rund 7,2 Millionen Euro pro Jahr für neue Stellen

Die neuen Stellen kosten pro Jahr rund 7,2 Millionen Euro. Birgit Stöver, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, begrüßte die Einführung, fragte aber: "Warum hat sich Rot-Grün so viel Zeit gelassen? Im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler hätten wir uns ein schnelleres Handeln gewünscht."

