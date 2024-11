Stand: 26.11.2024 21:09 Uhr Zusatzanträge von SPD und Grünen zum Hamburger Doppelhaushalt

Der rot-grünen Hamburger Senat sieht für den Doppelhaushalt 2025/2026 Rekordausgaben von rund 44 Milliarden Euro vor. In einigen Punkten wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen aber noch Ergänzungen, die sie am Dienstag vorstellten. Unter anderem sollen der Harburger Bahnhof umgestaltet und Lehrschwimmbecken saniert werden. Insgesamt sehen die Zusatzanträge Ausgaben von knapp 130 Millionen Euro vor. Am Montag hatte bereits die CDU Änderungsanträge für den Haushaltsentwurf präsentiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.11.2024 | 17:00 Uhr