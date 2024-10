Stand: 04.10.2024 12:50 Uhr Diakonie will Haus für 31 obdachlose Menschen bauen

Die Diakonie will in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes ein Haus für 31 zuvor obdachlose Menschen errichten. Der Grundstein für das Diakonie-Haus "Münzviertel" werde am Dienstag gelegt, teilte die Diakonie Hamburg am Freitag mit. Das Haus soll den Angaben zufolge neben sozialem Wohnraum für obdachlose Menschen auch eine Arztpraxis für Menschen ohne Krankenversicherung sowie Wohnungen für Auszubildende und für Menschen mit Unterstützungsbedarf bieten.

