Stand: 02.12.2024 10:53 Uhr Deutsche Wildtier Stiftung: Alpenschneehase zum "Tier des Jahres" gewählt

Er ist sehr wandlungsfähig: Der Alpenschneehase ändert seine Fellfarbe je nach Umgebung. Im Winter, wenn sein Lebensraum im Gebirge von Schnee bedeckt ist, trägt er ein weißes Winterfell, im Sommer, wenn dort Pflanzen wachsen, tarnt er sich in einem grau-braunen Kleid - nur die Ohrenspitzen bleiben immer schwarz. Nun haben die Spenderinnen und Spender der Deutschen Wildtier Stiftung den Hasen zum "Tier des Jahres" 2025 gewählt. Das teilte die Stiftung mit Sitz in Hamburg am Montag mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2024 | 11:20 Uhr