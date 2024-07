Stand: 20.07.2024 15:23 Uhr Demonstration gegen Bettelverbot in Hamburger U- und S-Bahnen

Am Sonnabend protestieren rund 100 Menschen am U-Bahnhof St. Pauli gegen das Bettelverbot in U- und S-Bahnen. Notleidende Menschen und Obdachlose seien davon stark betroffen und hätten jetzt Schwierigkeiten, ihr Überleben zu sichern. Die Organisatoren sprechen auch von einer deutlich höheren Zahl an Bußgeldern, die wegen Bettelns in der Bahn verhängt werden. Sie fordern mehr nachhaltige Hilfsangebote statt Verdrängung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2024 | 16:00 Uhr