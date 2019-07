Stand: 12.07.2019 17:52 Uhr

Demolierte Autos: Stecken Park-Anbieter dahinter?

Die Beschädigungen reichen von einem platten Reifen bis zum Zerstechen aller vier Reifen, vom kleinen Kratzer bis zum Zerkratzen des ganzen Fahrzeugs: Rund um den Hamburger Flughafen haben Unbekannte Autos beschädigt, die Zahl ist inzwischen auf 219 gestiegen. Die Ermittler der Polizei verfolgen mittlerweile mehrere Spuren.

Wer demoliert die Autos von Urlaubsparkern? Hamburg Journal - 12.07.2019 19:30 Uhr Zerstochene Reifen, zerkratzer Lack: 219 beschädigte Autos von Urlaubern am Hamburger Flughafen zählt die Polizei. Steckt ein Konflikt konkurrierender Parkdienste dahinter?







Konkurrenzkampf beim Valet-Parking

Unter anderem prüfen die Beamten, ob eine Auseinandersetzung unter Parkplatzanbietern dahintersteckt. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst darüber berichtet. Anbieter von Parkdienstleistungen am Flughafen liefern sich seit Jahren einen harten Konkurrenzkampf, teils mit unlauteren Mitteln. Die Dienstleister übernehmen beim sogenannten Valet-Parking die Fahrzeuge von ihren Kunden bei der Ankunft am Flughafen und stellten die Autos dann auf einem angeblich sicheren Parkplatz ab. Es gebe aber Schwarze Schafe, die über gar keine eigenen Abstellflächen verfügten und einfach öffentliche Parkplätze nutzten.

Firma nutzte immer wieder Gewerbegebiet

So musste das Bezirksamt Nord bereits gegen eine Firma aktiv werden, weil sie immer wieder Urlauberautos in einem kleinen Gewerbegebiet am Oehleckerring in Langenhorn abstellte - zum Leidwesen der ansässigen Gewerbebetriebe. Das Unternehmen hat nach Informationen von NDR 90,3 mittlerweile aufgegeben. Doch noch immer werden Urlaubern sichere Parkplätze versprochen - und ihre Autos dann ungeschützt am Straßenrand abgestellt. Das sei arglistige Täuschung der Kunden, meint Michael Bigdon vom Bezirksamt Nord. Autos während der Ferien in Wohngebieten, außerhalb von Anwohnerparkzonen, abzustellen sei hingegen vollkommen legal - ganz egal, wer die Wagen dort abstelle.

Konkurrenzkampf bei Park-Anbietern NDR 90,3 - 12.07.2019 18:00 Uhr Die Zahl der demolierten Autos rund um den Hamburger Flughafen summiert sich inzwischen auf 219. Die Polizei verfolgt mehrere Spuren - unter anderem zu Valet-Parking-Firmen. Ingmar Schmidt berichtet.







Für die Ermittler kommen als mögliche Reifenstecher und Autokratzer allerdings auch ein psychisch auffälliger Einzeltäter oder ein von Urlaubsparkern genervter Anwohner infrage, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.

