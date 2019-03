Stand: 23.03.2019 15:04 Uhr

Demo: Tausende gegen Reform des Urheberrechts

In Hamburg und rund 40 weiteren deutschen Städten haben am Sonnabend Tausende gegen eine Reform des Urheberrechts in der EU demonstriert. In Hamburg zogen laut Polizei rund 6.000 Demonstranten vom Gänsemarkt durch die Hamburger Innenstadt. Auf den Schildern der überwiegend jüngeren Demonstranten waren Sprüche wie "Niemand hat die Absicht eine Zensur zu errichten", "Rettet unser Internet" oder "Dieselfilter statt Uploadfilter" zu lesen. Ursprünglich waren der Polizei zufolge lediglich rund 900 Teilnehmer angekündigt worden. Die Kritiker fürchten Zensur im Internet durch sogenannte Uploadfilter. Aufgerufen zu dem Protest hatten unter anderem Bürgerrechts- und Internetorganisationen, die Piratenpartei und die Initiative "Save the internet".

Fragen und Antworten zur Urheberrechtsreform NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.03.2019 14:45 Uhr Autor/in: Nils Kinkel Was steckt hinter den sogenannten Uploadfiltern und wieso treibt das Tausende aus Protest dagegen auf die Straße? Nils Kinkel aus der NDR Netzweltredaktion.







Mehr Pflichten für Online-Plattformen

Am Dienstag soll das Europa-Parlament über die Reform abstimmen. EU-Kommission und Europäischer Rat hatten sie bereits gebilligt. Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans Internet-Zeitalter anpassen. Unterhändler des EU-Parlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf einen Kompromiss verständigt. Er sieht unter anderem ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage sowie - in Artikel 13, der in der aktuellen Version des Gesetzestextes nun der Artikel 17 ist - deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Online-Plattformen wie YouTube vor.

Kritiker fürchten Zensur

Kritiker fürchten, dass diese Plattformen den Vorgaben nur nachkommen können, wenn sie Uploadfilter einsetzen, mit denen sie beim Hochladen prüfen können, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Dies führe aber zu Zensur, weil die Filter auch legale Inhalte wie Zitate, Parodien oder Satire blockten.

Rund 260 Verlage, Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunk-Anbieter, Produktionsfirmen und Medienschaffende hatten dagegen zur Unterstützung der Reform des Urheberrechts aufgerufen. Sie forderten "eine faire Beteiligung am Geschäft mit den Inhalten, um damit ein reichhaltiges und vielfältiges Internet zu sichern, in dem Information und Kultur ihren festen Platz haben".

Upload-Filter: Meinungsfreiheit in Gefahr? ZAPP - 13.06.2018 23:20 Uhr Autor/in: Sabine Schaper und Daniel Bouhs Ein neues Urheberrecht steht in der EU zur Abstimmung an, es birgt viele Risiken. Julia Reda ist dagegen, befürchtet bei der Umsetzung einen "größeren Aufschrei als bei der DSGVO".







