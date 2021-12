Cum-Ex-Affäre: Olearius schildert seine Sicht Stand: 17.12.2021 20:22 Uhr Vor dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre hat erstmals der Mitinhaber der Warburg Bank, Christian Olearius, seine Sicht schildern lassen.

Olearius erschien am Freitag nicht selbst zur Sitzung, sondern ließ seine Antworten auf die 121 Fragen des Ausschusses von seinem Anwalt Peter Gauweiler verlesen. Gleich zu Beginn gab es heftige Kritik: Ein Großteil der Fragen bezögen sich auf Presseberichte, die wiederum aus Olearius Tagebüchern zitieren.

"Strafbare Informationshehlerei"

Diese Tagebücher, beziehungsweise Auszüge davon, seien unrechtmäßig aus den Ermittlungsakten an Journalisten weitergegeben worden. Das sei "strafbare Informationshehlerei". Was allerdings in den Tagebüchern drin steht, das stimme, so Olearius. Warum sollte ein Mann wie er sein Tagebuch anlügen?, hieß es weiter.

Die Warburg Bank habe sich stets gesetzeskonform verhalten, erklärte er. Den damaligen Bürgermeister Olaf Scholz habe er getroffen. Aber da sei es nur darum gegangen, die Situation der Bank zu schildern. Nicht darum, dass Scholz Einfluss auf das Finanzamt nehmen solle.

AUDIO: Olearius-Aussage vor dem PUA (1 Min) Olearius-Aussage vor dem PUA (1 Min)

Staatsanwaltschaft prüfte Ermittlungen gegen Scholz

Nach Presseberichten hat zwischenzeitlich auch die Hamburger Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen den jetzigen Kanzler Olaf Scholz geführt, weil Anzeigen gegen ihn gestellt worden sein sollen. Dieses Verfahren aber ist inzwischen eingestellt - mangels Anfangsverdacht, so eine Sprecherin. Sowohl CDU als auch Linke kritisieren, dass die entsprechenden Unterlagen bislang nicht beim Untersuchungsausschuss sind. Milan Pein (SPD) kündigte an, man werde die Akte nun anfordern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.12.2021 | 19:00 Uhr