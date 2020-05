Stand: 04.05.2020 15:23 Uhr - Hamburg Journal

Corona: Weitere Klassen starten in den Hamburger Schulen

Es herrscht wieder ein wenig mehr Betrieb in den Hamburger Schulen. Am Montag haben weitere Klassen mit dem Unterricht begonnen. Mädchen und Jungen der 4. Klassen können nun wieder an den Grundschulen am Unterricht teilnehmen. Auch die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen durften am Montag zurückkehren. Für Schüler der Abschlussklassen hatte bereits Anfang vergangener Woche die Schule nach wochenlangem coronabedingtem Fernunterricht wieder begonnen.

Lernen in kleinen Gruppen

Um das Risiko einer Ansteckung zu verringern, sind die vierten Klassen an der Schule aufgeteilt worden. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte, die Schulen hätten unterschiedliche Modelle entwickelt, um die Anforderungen zu erfüllen, dass die Kinder nur in kleinen Gruppen von höchstens 15 Schülern und abwechselnd unterrichtet werden. Die einen Schulen machten es so, dass eine Gruppe montags und dienstags, die andere donnerstags und freitags in der Schule ist. Am Mittwoch werde abwechselnd eine der beiden Gruppen unterrichtet. Die Abstandsregeln ließen sich in den Klassenräumen gut einhalten, aber in den Pausen und auf den Fluren sei das schwieriger.

Schulleiter: Zeitdruck rausnehmen, Flexibilität ermöglichen

Die Schulleiter der Hamburger Gymnasien haben unterdessen einen Brief an Schulsenator Rabe geschrieben und vor überstürzten Schulöffnungen gewarnt. "Bei allen behördlichen Maßnahmen ist zu bedenken, dass die Kollegien am Rande ihrer Kräfte arbeiten", hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare. Statt die Öffnung der Schulen zu schnell und zu bürokratisch umzusetzen, solle die Behörde "unbedingt Zeitdruck aus allen Vorhaben nehmen und mehr Flexibilität vor Ort ermöglichen". Zudem hielten die Lehrer ein Plädoyer für die Fokussierung auf sozial benachteiligte Schüler.

