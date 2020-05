Stand: 13.05.2020 09:56 Uhr - NDR 90,3

Corona-Studie: UKE will 6.000 Kinder testen

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) will 6.000 Hamburger Kinder auf das neuartige Coronavirus testen. Die große Studie soll eine der wichtigsten und umstrittensten Fragen der Coronavirus-Übertragung klären: Geben Kinder das Virus an Erwachsene weiter? In Island kam eine flächendeckende Studie zu einem unerwarteten Ergebnis: Nicht ein Kind hatte dort einen Erwachsenen angesteckt. Die Ergebnisse der Hamburger Studie könnten für Öffnungsschritte in Schulen und Kitas wichtig sein.

Ursprünglich hatten die Wissenschaftler erwartet, dass es ähnlich wie bei der Grippe ist: Bei der Influenza übertragen Kinder das Virus besonders schnell. Bei Corona könnte es anders sein, sie bekommen womöglich das Virus von den Ewachsenen. Die Untersuchung der 6.000 Hamburger Kinder auf das neuartige Coronavirus und Antikörper steht unter der Leitung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKE. Das Universitätsklinikum bestätigte NDR 90,3 einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts".

UKE stellt Studie am Donnerstag vor

Die Studie, die das UKE am Donnerstag genauer vorstellen will, ist nicht Teil der großen "Hamburg City Health Study", die seit vier Jahren die Gesundheit der Hamburger untersucht. Das UKE hatte kürzlich angekündigt, diese um Kinder und Jugendliche zu erweitern.

