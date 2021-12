Corona-Fall auf der "MS Hamburg" hat sich nicht bestätigt Stand: 02.12.2021 13:16 Uhr Entwarnung auf dem Kreuzfahrtschiff "MS Hamburg": Ein Corona-Fall an Bord hat sich nicht bestätigt.

Argentische Behörden hatten dem Schiff zunächst die Einfahrt in einen Hafen verweigert, weil es bei einem Crewmitglied den Verdacht gab. Daraufhin wurde per Helikopter ein PCR-Test eingeflogen, der negativ ausfiel. Die mit Hunderten Passagieren, Passagierinnen und Crewmitgliedern besetzte "MS Hamburg" darf nun doch den nächsten Hafen ansteuern.

Corona-Fälle auf der MS "Artania"

Gar nicht erst in See stechen konnten am Dienstag rund 700 Gäste, die auf der MS "Artania" des Anbieters Phoenix eine Reise zu den Kanaren gebucht hatten. Dort sind nach Angaben einer Sprecherin zehn Crewmitglieder infiziert, obwohl sie doppelt geimpft sind. Die Passagiere und Passagierinnen sollen ihr Geld zurück bekommen - oder später eine andere Reise buchen.

Reise ab Hamburg geplant

Die MS "Artania" liegt derzeit in Bremerhaven, die nächste Reise ist in knapp drei Wochen ab Hamburg geplant. Dafür, aber auch für viele Reisen bei anderen Anbietern über Weihnachten und Silvester, gibt es noch zahlreiche freie Kabinen.

