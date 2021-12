Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiffen Stand: 01.12.2021 11:02 Uhr Seit dem Sommer haben die meisten Kreuzfahrtreedereien ihre Reisen wieder aufgenommen - nach fast anderthalb Jahren Corona-Zwangspause. Nun aber mehren sich die Corona-Infektionen an Bord. Betroffen ist auch die "MS Hamburg".

Mehrere Hundert Passagiere, Passagierinnen und Crewmitglieder sind mit dem Schiff derzeit vor der Küste Argentiniens unterwegs. An Bord gab es nach Angaben der argentinischen Behörden einen Corona-Verdachtsfall, deshalb wurden PCR-Tests angeordnet. Bei einem Crewmitglied fiel das Ergebnis schließlich positiv aus. Jetzt müssen alle Gäste isoliert werden, der nächste geplante Stopp der "MS Hamburg" ist rund 3.000 Kilometer entfernt.

Corona-Fälle auf der "MS Artania"

Gar nicht erst in See stechen konnten am Dienstag rund 700 Gäste, die auf der "MS Artania" des Anbieters Phoenix eine Reise zu den Kanaren gebucht hatten. Dort sind nach Angaben einer Sprecherin zehn Crewmitglieder infiziert, obwohl sie doppelt geimpft sind. Die Passagiere und Passagierinnen sollen ihr Geld zurück bekommen - oder später eine andere Reise buchen.

Reise ab Hamburg geplant

Die "MS Artania" liegt derzeit in Bremerhaven, die nächste Reise ist in knapp drei Wochen ab Hamburg geplant. Dafür, aber auch für viele Reisen bei anderen Anbietern über Weihnachten und Silvester, gibt es noch zahlreiche freie Kabinen.

