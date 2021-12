Corona-Demo und Party: Hamburger CDU fordert härtere Maßnahmen Stand: 13.12.2021 06:46 Uhr Nach dem Wochenende mit Massenprotesten gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt fordert Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering einen härteren Kurs des rot-grünen Senats.

In Hamburg hatten laut Polizei rund 8.000 Menschen demonstriert - und damit doppelt so viele wie angekündigt. "Hamburg befindet sich mitten in der vierten Welle, und wir erleben ein Wochenende mit Massendemonstrationen und Partys unter Brücken", erklärte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Und den rot-grünen Senat scheine das nicht zu interessieren.

"Darf sich nicht wiederholen"

"Ich erwarte von SPD und Grünen, dass sich so etwas nicht wiederholt und da gehört es am Ende des Tages dazu, Demonstrationen geordnet und gesittet ablaufen zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es nicht wieder zu solchen Großpartys kommt."

AUDIO: Corona-Demo: Thering fordert härtere Maßnahmen (1 Min)

Bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am Wochenende waren bis auf wenige Ausnahmen die meisten Teilnehmenden ohne Maske unterwegs. Die Abstände wurden offenbar weitgehend eingehalten und es gab laut Polizei keine Zwischenfälle. In der Nacht zum Sonnabend beendete die Hamburger Polizei zudem eine illegale Party unter einer Autobrücke mit mehreren Hundert Teilnehmern.

