"Cap San Diego" feiert 60-jähriges Jubiläum Stand: 15.12.2021 12:31 Uhr Mit einem Brückenempfang hat das Museumsschiff "Cap San Diego" im Hamburger Hafen sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überbrachte am Mittwoch persönlich seine Glückwünsche.

Zum Jubiläum erscheinen eine "Cap San Diego Gedenkmedaille" aus Silber sowie ein Buch über die Menschen an Bord, teilten die Veranstaltenden mit. Vor 60 Jahren war der Stückgutfrachter in Finkenwerder vom Stapel gelaufen. Er fuhr danach für die Reederei Hamburg Süd nach Südamerika. Seit 2003 dient "der weiße Schwan" als Museum und Hotel, ist aber noch seetüchtig und fährt mehrmals jährlich von der Überseebrücke mit bis zu 500 Passagieren auf Nord- oder Ostsee hinaus.

Werft machte den "Weißen Schwan" wieder flott

Nach Betreiberangaben ist die "Cap San Diego" das größte, fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt. Sie war erst im Frühjahr in Bremerhaven generalüberholt worden. Bei dem Werftaufenthalt waren mehr als 200 Punkte abgearbeitet worden, unter anderem gab es Arbeiten an der Maschine, im Stevenrohr und an Deck. Außerdem wurde die gesamte Außenhaut des Schiffs mit 2.200 Litern Farbe neu gestrichen.

