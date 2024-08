Stand: 10.08.2024 11:41 Uhr CDU schlägt Förderung von Eigenheimen vor

Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung ist für viele in Hamburg unerschwinglich. Das möchte die Hamburger CDU ändern. Jeder, der eine Immobilie kauft und sie selber nutzt, soll demnach 10.000 Euro erhalten. Pro Kind sollten 5.000 Euro zusätzliche Förderung dazukommen. Eine Familie mit zwei Kindern erhielte danach 30.000 Euro, sagte Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering im "Hamburger Abendblatt". In Hessen funktioniere das gut, so Thering.

