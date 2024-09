Stand: 06.09.2024 06:54 Uhr Brennender E-Bus in Elmshorn sorgt für Probleme im Bahnverkehr

In Elmshorn hat am Donnerstagnachmittag ein E-Bus Feuer gefangen und erheblichen Schaden verursacht. Er hatte mit dem Akku die Decke einer Unterführung gestreift und war in Brand geraten. Rund um den Bahnhof wurden die Straßen gesperrt und der Zugverkehr wurde eingestellt. Der Bahnverkehr von und nach Hamburg ist wohl noch bis Sonnabend beeinträchtigt.

