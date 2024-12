Stand: 28.12.2024 07:14 Uhr Brennende Fahrzeuge am frühen Morgen in Poppenbüttel

In Poppenbüttel haben am frühen Morgen gleich mehrere Fahrzeuge gebrannt. Am Müssenredder fingen ein Wohnmobil, zwei Wohnanhänger, drei Motorräder und zwei Autos Feuer - warum, ist noch unklar. Die Fahrzeuge wurden teilweise massiv beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände gelegt wurden - sie beruft sich dabei unter anderem auf Zeugen-Aussagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2024 | 07:00 Uhr