Bootstaufe: Innensenator Grote gibt Rennachter einen Namen Stand: 10.07.2022 16:18 Uhr Der Ruder-Club Favorite Hammonia hat am Sonntag seinen neuen Rennachter mitten auf dem Kiez in St. Pauli getauft. Taufpate war Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD).

Die Hamburger Achtermannschaft will mit dem neuen Rennachter "Große Freiheit" in der Ruder-Bundesliga unter dem Namen "Active City Xpress" an den Start gehen und um beste Plätze kämpfen. Aktuell liegen die Männer nach Angaben des Vereins auf dem 3. Platz in der Tabelle. Andy Grote kippte bei der Taufe ein Bier über den Rennachter und sagte, dass er die Aufgabe des Taufpaten sehr gerne übernommen habe.

Anwaltskanzler spendet Rennachter

Die Bootstaufe an der Großen Freiheit soll zudem die erste mitten auf dem Kiez gewesen sein, wie der Ruder-Club mitteilte. Der Rennachter kostet 50.000 Euro und wurde von einer Hamburger Anwaltskanzlei gesponsert.

