Stand: 23.12.2024 13:33 Uhr Bischöfin Fehrs: Nach Amokfahrt von Magdeburg besonnen bleiben

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, ruft zu einer besonnenen Reaktion auf die Amokfahrt mit fünf Toten auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt auf. Offenkundig handele es sich bei dem Attentäter um einen Einzeltäter, "der in wahnhafter Vorstellung zig Menschenleben" zerstört habe, sagte Fehrs am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sei wichtig, besonnen zu bleiben und nicht andere für die Tat verantwortlich zu machen.

