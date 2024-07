Stand: 23.07.2024 17:59 Uhr Berufsberatung vermehrt an Schulen und Jugendzentren geplant

Seit zwölf Jahren gibt es in allen Hamburger Bezirken die Jugendberufsagenturen. Hier arbeiten die Agentur für Arbeit, das Jobcenter sowie die Schul- und Sozialbehörde unter einem Dach zusammen. Zukünftig soll es noch früher Beratungsangebote an Schulen und auch Jugendzentren geben, die über berufliche Möglichkeiten informieren. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) verwies am Dienstag in der Landespressekonferenz auf den Erfolg der Angebote: Vor zwölf Jahren gingen nur 25 Prozent der Schulabgängerinnen und -abgänger nach der neunten oder zehnten Klasse direkt in eine Ausbildung. Inzwischen hat sich die Quote auf 44 Prozent verbessert.