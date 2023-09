"Berlin Express": Größtes deutsches Containerschiff kommt nach Hamburg Stand: 26.09.2023 07:14 Uhr Im Hamburger Hafen wird heute Nachmittag zum ersten Mal das größte deutsche Containerschiff erwartet. Die neue "Berlin Express" der Reederei Hapag-Lloyd soll dann in der kommenden Woche feierlich getauft werden.

Rund 400 Meter lang und 61 Meter breit ist das neue Flaggschiff der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Es gehört zu einer Reihe von zwölf baugleichen Schiffen, die die Hamburger Reederei in Südkorea bauen lässt.

"Berlin Express" kommt nicht voll beladen nach Hamburg

400 Meter Länge ist im Moment die Grenze für die größten Containerschiffe der Welt. Manche davon können allerdings noch einige Hundert Boxen mehr tragen als die neue "Berlin Express". Die bringt es immerhin auf knapp 23.700 Container. In Hamburg dürfen aber nicht ganz so viele Boxen an Bord sein, weil der Frachter sonst nicht die Elbe hinaufkommen würde.

Frachter wird am Nachmittag erwartet

Die "Berlin Express" wird mit dem Nachmittagshochwasser einlaufen - gegen 14.30 Uhr soll sie in Höhe des Elbstrandes in Neumühlen gedreht werden. Anschließend gehts rückwärts in den Waltershofer Hafen.

Protestieren Hafenarbeiter bei Taufe?

Bei der Taufe am kommenden Montag wird die "Berlin Express" dann allerdings gut sichtbar direkt an der Elbe liegen. Taufpatin ist Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wahrscheinlich ist, dass Hafenarbeiter und -arbeiterinnen die Zeremonie nutzen, um gegen den geplanten Teilverkauf des Hafenbetreibers HHLA zu protestieren.

