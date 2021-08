Bergedorf: Schmidt-Hoffmann neue Bezirksamtsleiterin Stand: 27.08.2021 06:27 Uhr Bergedorf bekommt eine neue Bezirksamtsleiterin. Die Bezirksversammlung wählte am Donnerstagabend Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) zur neuen Chefin.

Sie erhielt 24 Stimmen, 14 Abgeordnete stimmten gegen sie, 4 enthielten sich. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP im Bezirk hatte Schmidt-Hoffmann als einzige Kandidatin vorgeschlagen. Die Opposition kritisierte, dass es keine Ausschreibung für den Posten gab. Die 57-jährige Juristin folgt auf den bisherigen Bezirksamtsleiter Arne Dornquast (SPD), der nach zehn Jahren in die Hamburger Sozialbehörde wechselte.

"ich will mich stark machen für die Bergedorfer Interessen"

In ihrem Bezirk kennt sich die künftige Verwaltungschefin aus, seit mehr als 20 Jahren wohnt sie in Neuallermöhe. "Ich will für alle ansprechbar sein und mich stark machen für die Bergedorfer Interessen", so Schmidt-Hoffmann. Ganz oben auf ihrer Themenliste stehen zum Beispiel die Bekämpfung der Corona-Folgen und die Belebung der Bergedorfer Innenstadt. Und die Menschen im Bezirk sollen mitreden können, etwa bei der Entwicklung des geplanten Stadtteils Oberbillwerder.

Schmidt-Hoffmann tritt Amt Anfang Oktober an

Zurzeit arbeitet Cornelia Schmidt-Hoffmann noch als Abteilungsleiterin in der Senatskanzlei. Ihr neues Amt im Bergedorfer Rathaus will sie am 1. Oktober antreten, nach der Ernennung durch den Senat.

AUDIO: Schmidt-Hoffmann neue Bezirksamtsleiterin in Bergedorf (1 Min) Schmidt-Hoffmann neue Bezirksamtsleiterin in Bergedorf (1 Min)

Mit Schmidt-Hoffmann steht nun in drei von sieben Hamburger Bezirken eine Frau an der Spitze der Verwaltung. In Altona ist es Stefanie von Berg (Grüne), in Harburg Sophie Fredenhagen (parteilos).

