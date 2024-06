Stand: 17.06.2024 16:38 Uhr Basketball: Hamburg Towers holen Ogbe aus Oldenburg

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat sich die Dienste von Kenneth Ogbe gesichert. Der 29-Jährige wechselt von den EWE Baskets Oldenburg zu den Hanseaten und erhält einen Vertrag bis 2025. Das teilten die Hamburger am Montag mit. "Kenny hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er seinen Teams an beiden Enden des Feldes viel Intensität und Stabilität geben kann", sagte der Sportliche Leiter Marvin Willoughby über den Flügelspieler. Ogbe bestritt bisher 165 Bundesliga-Partien, musste allerdings auch immer wieder verletzungsbedingt Pausen einlegen.

