Stand: 30.10.2024 08:11 Uhr Basketball: Hamburg Towers gewinnen im Eurocup gegen Ankara

Die Hamburg Towers haben ihre Negativ-Serie im Eurocup beendet: Der Basketball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend den türkischen Vertreter Ankara vor 1.838 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 89:77 (43:39) und feierte damit nach zuvor fünf Niederlagen in der Gruppe B seinen ersten Erfolg in dieser Saison. Bester Werfer der Hamburger war Osaro Rich mit 16 Punkten.

