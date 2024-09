Stand: 08.09.2024 09:33 Uhr Barmer: Jede fünfte Klinik-Operation wäre ambulant möglich

Jede fünfte stationär in einem Hamburger Krankenhaus durchgeführte Operation könnte laut einer Untersuchung der Barmer Krankenkasse auch ambulant durchgeführt werden. Das Ambulantisierungspotenzial in der Stadt liege bei 21,4 Prozent, sagte die Landesgeschäftsführerin der Krankenkasse, Susanne Klein. Grundlage sei eine Analyse des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (BIFG), das in seinem Versorgungskompass die Hamburger Daten für das vierte Quartal 2022 ausgewertet habe.

