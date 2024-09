Stand: 10.09.2024 19:27 Uhr Bahnverkehr: Signalstörung im Bahnhof Harburg behoben

Wegen einer technischen Störung im Bahnhof Hamburg-Harburg ist es am Dienstag vom Mittag bis zum frühen Nachmittag zu Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Ursache war eine Signalstörung, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Die Züge des Fern- und Nahverkehrs konnten nur langsam an der Stelle vorbeifahren, hieß es. Einzelne Verbindung fielen aus. Am Nachmittag wurde die Störung behoben und der Zugverkehr normalisierte sich.

