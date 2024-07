Stand: 18.07.2024 10:54 Uhr Bahnhof Altona: Falke in S-Bahntunnel sorgt für Sperrung

Ein Falke hat in einem Tunnel des Bahnhofs Altona in Hamburg für eine Sperrung gesorgt. Laut Bundespolizei hatte ein S-Bahnfahrer das Tier am späten Mittwochabend entdeckt. Der Falke saß hinter der Tunnelöffnung neben den Gleisen, direkt an einer Stromschiene mit 1.200 Volt und konnte nicht weiterfliegen. Die Bundespolizei sperrte das Gleis, rettete das Tier und brachte den Falken zum Tierheim Süderstraße.

